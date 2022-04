Fast & Furious 10: Jason Momoa suggerisce un'alleanza con il villain di Charlize Theron

Come confermato qualche settimana fa, Jason Momoa sarà il villain di Fast & Furious 10, quindi dell'ultima avventura della saga famigliare condotta da Vin Diesel in quanto il decimo capitolo verrà diviso in due parti ma sarà sostanzialmente la stessa storia. Ovviamente, tornerà anche il villain di Charlize Theron che potrebbe far squadra con Momoa.

In una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, proprio Jason Momoa ha parlato per la prima volta della sua nuova avventura nella saga di Fast & Furious che saluterà i suoi fan con il prossimo capitolo diviso in due film. L'attore ha suggerito che potrebbe verificarsi un'alleanza tra il suo villain e quello della Theron, dato che gireranno delle scene insieme.

"È incredibile. È irascibile. È incompreso", ha detto Momoa riferendosi al suo personaggio. "Posso girare con alcune persone davvero fantastiche che non ho mai visto - per prima cosa lavorerò con Charlize [Theron], cosa di cui sono davvero entusiasta. Lei è fantastica e poi potrò andare in alcuni posti fantastici. Ovviamente lavorerò con tutto il cast, la maggior parte del cast".

Momoa ha quindi anticipato anche delle scene insieme al Dominic Toretto di Vin Diesel: "Sono sicuro che è per questo che mi hanno assunto", ha scherzato l'attore. "Ma sì, sono entusiasta di lavorare con Vin. Sono contento di lavorare con Charlize".

Insomma, meglio dimenticare Khal Drogo e Arthur Curry: il Momoa targato F&F non sarà quello per cui i fan della saga con Vin Diesel vorranno tifare... Almeno speriamo! Secondo le ultime voci, intanto, anche Mark Wahlberg potrebbe far parte di Fast & Furious 10. Nel frattempo, Daniela Melchior è in trattative per entrare nel cast; l'avevamo vista recentemente nel cinecomic The Suicide Squad di James Gunn nei panni di Ratcatcher 2.