Fast & Furious 10, iniziano le riprese! La conferma di Vin Diesel in un video

Sebbene sia slittata la data d'uscita di Fast & Furious 10, l'ultimo capitolo della saga sarebbe già in fase di produzione attiva. A confermare l'inizio delle riprese è lo stesso Vin Diesel in un video.

Sembra che i lavori sul set di Fast & Furious 10 siano in pieno svolgimento, e a darcene conferma è uno dei protagonisti e produttori della celebre saga cinematografica, Vin Diesel.

"Mando a tutti voi delle vibrazioni positive per quest'incredibile domenica. Io e i ragazzi abbiamo appena finito di vedere la gara Nascar qui a Los Angeles. È stato fantastico vedere il mio ragazzo Ice Cube esibirsi con Pitbull, ma è stato un evento davvero divertente. Congratulazione a Joey per aver vinto e congratulazioni a tutti quelli che hanno partecipato e si sono divertiti" afferma l'attore in un video postato sui social "Siamo tutti nella mentalità delle corse d'auto al momento, dato che siamo a pochi minuti dall'inizio delle riprese di Fast & Furious 10. Abbiamo delle grandiose aggiunte al cast che renderanno questo capitolo davvero incredibile!".

Starà forse parlando di Jason Momoa come volevano i rumor? Chi può dirlo. Per ora dobbiamo attendere eventuali annunci ufficiali per scoprire cosa ci riserverà l'ultimo capitolo della saga di Fast & Furious.



E voi, quanto hype avete? E come credete che si concluderà la storia? Fateci sapere nei commenti.