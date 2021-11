Fast & Furious 10: Hiram Garcia, socio di The Rock, risponde al messaggio di Vin Diesel

Vin Diesel ha chiamato The Rock nelle scorse settimane in vista dell'inizio dei lavori di Fast & Furious 10, penultimo capitolo della celebre saga che si concluderà con l'undicesimo episodio.

The Rock non ha ancora risposto pubblicamente alla chiamata di Vin Diesel, ma in un nuova intervista promozionale il suo socio e partner di produzione Hiram Garcia ha cercato di mediare, dichiarando: "Guarda, non si può mai prevedere con certezza cosa succederà intorno a quella grande saga, quindi ormai ci sono abituato. Anzi, ci siamo abituati, io e Dwayne. Purtroppo non ho ancora fatto in tempo a parlarne con lui personalmente, perché in questo periodo come sapete è stato letteralmente sepolto dagli impegni per la promozione di Red Notice. Ma con Fast & Furious è così che va: ti vengono lanciate delle palle curve improvvise, e tu devi capire come reagire. Del resto è Fast Family."

Hiram Garcia ha proseguito definendo The Rock la più grande star del mondo: "Mettiamola così: DJ è la più grande star del mondo. Chiunque vorrebbe averlo nel proprio film, in questo momento. Quindi apprezzo la chiamata, e la capisco: devi provare a riprendertelo, è The Rock."

Curiosamente, i fan di Fast and Furious hanno attaccato Vin Diesel dopo il tentativo di riconvocare Dwayne Johnson: secondo voi come si concluderà la telenovela? The Rock qualche tempo aveva dichiarato che non avrebbe partecipato a Fast & Furious 10 e 11, ma le sue dichiarazioni sono arrivate prima che Vin Diesel alzasse bandiera bianca e gli tendesse la mano in segno di pace. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.