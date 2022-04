Fast & Furious 10, Helen Mirren vuole esserci: 'Oh, lo spero davvero!'

In tanti strabuzzarono gli occhi quando Helen Mirren fu annunciata nel cast di Fast & Furious 8: era il 2017 e nessuno immaginava che la star premio Oscar per The Queen e protagonista di film come La Pazzia di Re Giorgio potesse concedersi ad un franchise volutamente tamarro e fracassone. La diretta interessata, però, sembra pensarla diversamente!

Già nelle scorse settimane Mirren aveva ammesso di aver implorato Vin Diesel di farla esordire in Fast & Furious: le dichiarazioni rilasciate proprio in queste ore dall'attrice di Gosford Park, però, confermano che la passione per la saga automobilistica più famosa e meno realistica del mondo sia tutt'altro che diminuita.

"Oh, lo spero davvero. Oh mio Dio sì, lo spero davvero" sono state le parole con cui Helen Mirren ha espresso ancora una volta il suo entusiasmo per la sua possibile partecipazione a questo decimo capitolo della saga. Nelle ultime settimane, ricordiamo, in molti avevano dato praticamente per certo l'ingresso di Mirren nel cast: ad oggi, però, non ci sono ancora notizie ufficiali circa un suo possibile ritorno.

Mirren ha già ripreso il ruolo di Magdalene Shaw in occasione di Fast & Furious 9 e Hobbs & Shaw: la ritroveremo anche per il gran finale? Lo scopriremo solo tra un po' di tempo! Recentemente, intanto, anche Brie Larson si è detta entusiasta del suo ingresso nella saga.