Fast & Furious 10 è costato quasi come Avatar 2 : riuscirà ad incassare a sufficienza?

Fast & Furious 10 è partito bene al box office soffiando la prima posizione dei migliori incassi della settimana a Guardiani della Galassia 3, ma come se la sta cavando rispetto ai ritmi dei precedenti episodi della Fast Saga?

Risposta breve: non troppo bene, e abbastanza al ribasso. Dopo un giorno di apertura da 28 milioni di dollari da 4.046 località in Nord America, Universal stima un'apertura domestica totale sull'intero week-end di 67,2 milioni di dollari, che al momento è inferiore rispetto al primo weekend domestico di Fast 9, che aveva aperto con 70 milioni di dollari nel mese di giugno del complicatissimo 2021, in un periodo in cui cinema e spettatori stavano ancora combattendo contro chiusure e restrizioni.

Notizie molto migliori per Fast X arrivano dai mercati internazionali, dove si stima che il film abbia incassato 252,6 milioni di dollari da 84 territori, una cifra addirittura superiore ai 170 milioni di dollari incassati all'esterno da Guardiani della Galassia Vol. 3: in totale, dunque, il primo week-end di Fast X dovrebbe raggiungere i 320 milioni di dollari a livello globale.

Il problema è che il nuovo film della saga ha un budget di produzione di 340 milioni di dollari, che a questo punto dovrà provare a superare nelle prossime settimane: con un voto non proprio esaltante di B+ su CinemaScore (lo stesso di Furious 9) potrebbe non avere una tenitura sufficiente a 'sfondare' come avevano fatto i capitoli precedenti, specialmente considerando che dietro l'angolo ci sono altri due blockbuster molto attesi come La sirenetta (settimana in arrivo) e Spider-Man: Across the Spider-Verse (settimana successiva), che certamente attireranno il grosso del pubblico.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi. Per altre letture, ecco tutto quello che dovete sapere sul finale di Fast & Furious 10.