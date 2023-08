Fast & Furious 10 è stato un flop durissimo al box office: lo dicono i numeri

Mentre il regista Louis Leterrier discute dell'esistenza o meno di Fast & Furious 12, con Vin Diesel che potrebbe aver leggermente gonfiato le sue dichiarazioni sul fatto che Fast X diventerà una trilogia, vi segnaliamo la pubblicazione dei dati d'incasso di Fast & Furious 10.

Secondo un nuovo rapporto di The Wrap, purtroppo, Fast X è stato un grosso flop al box office per Universal Pictures: Tra i motivi più importanti per l'insuccesso che il film ha riportato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo va ricercato nel budget da record necessario a completare la difficile produzione del film, costata ben 340 milioni di dollari. Per rientrare di questa cifra, significativamente superiore ai 200 milioni precedentemente stimati (e che non include i costi richiesti per il faraonico marketing, con tanto di premiere al Colosseo), Fast X avrebbe dovuto incassare 800-850 milioni a livello globale, ed essendosi fermato a 'soli' 704,71 milioni il film è ben lontano dalla possibilità di generare profitto.

Gli ultimi film di Fast & Furious non sono stati economici da realizzare, e addirittura persino il film di maggior incasso del franchise, Furious 7, che incassò la bellezza di 1,5 miliardi di dollari a livello globale, a causa delle sue ingenti spese di produzione generò un profitto di 'appena' 354 milioni, quindi in linea teorica non sorprende che i 700 milioni di Fast X non basteranno a recuperare i costi, tuttavia sulla carta stiamo parlando di una perdita di 100-150 milioni di dollari per la Universal e ora la speranza per il franchise è che quel gap venga colmato dalle vendite dell'home-video.

