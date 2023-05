Fast & Furious 10, flop clamoroso in Cina: -90% da Fast 8, la trilogia finale a rischio?

La saga di Fast & Furious ha stancato il pubblico secondo alcune analisi di mercato in vista del debutto ufficiale del decimo episodio nelle sale di tutto il mondo, e i primi dati arrivati dalla Cina arrivati in questi minuti potrebbero confermare il trend negativo del franchise con Vin Diesel.

Se le prime proiezioni prevedono infatti che Fast X segnerà il debutto più basso della saga in oltre un decennio in Nord-America, in Cina le cose rischiano di andare addirittura peggio: complice un disinteresse quasi totale del pubblico cinese per i film hollywoodiani, come visto negli ultimi tempi post-pandemia (con l'unica quasi-eccezione rappresentata da Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, che comunque neanche lui è riuscito a tenersi sugli standard stratosferici del primo episodio del 2009) Fast X ha venduto solo 2 milioni in biglietti di prevendite in Cina, a pochi giorni dall'uscita ufficiale nelle sale.

Si tratta di una cifra che dovrebbe far impallidire Universal, considerando che rappresenta un -60% rispetto alle prevendite di Hobbs & Shaw, un -75% rispetto a quelle di Fast & Furious 9 e addirittura un catastrofico -90% rispetto a The Fate of the Furious. Se consideriamo quanto, con questi ultimi capitoli, l'incasso globale sia arrivato in larga parte dal mercato cinese, fallire in quel territorio per Dominic Toretto e la Famiglia potrebbe essere disastroso: per mettere le cose in prospettiva, gli ultimi quattro film (incluso lo spin-off Hobbs & Shaw) sono stati successi colossali in Cina con incassi rispettivamente di 390 milioni, 392 milioni, 201 milioni e 216 milioni.

Non sorprende dunque che alcuni commentatori dell'industria in queste ore abbiano iniziato a mettere in dubbio la possibilità di vedere una trilogia finale di Fast & Furious 10, come invece anticipato da Vin Diesel dal tappeto rosso della premiere di Roma: chiaramente, qualora gli incassi finali di questo decimo episodio dovessero risultare significativamente inferiori ai precedenti, la Universal potrebbe voler fare - ehm - marcia indietro.

Che il recente annuncio del ritorno a sorpresa di The Rock in Fast X sia stato pensato per attirare un maggior numero di spettatori? Lo scopriremo dal 12 maggio prossimo, quando il film arriverà nelle sale italiane e in quelle del resto del mondo.