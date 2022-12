Fast & Furious 10, nel nuovo film della saga tornerà anche Gal Gadot?

Mentre I fan della saga aspettano novità sul possibile spinoff femminile di Fast & Furious, dal set del decimo capitolo Fast X arrivano clamorose indiscrezioni legate al possibile ritorno di una delle star più famose del franchise: Gal Gadot.

Con il destino della sua Wonder Woman avvolto dal mistero, infatti, pare che Gal Gadot riprenderà i panni di Gisele nel prossimo episodio di Fast & Furious, ritrovando così il suo 'collega supereroe' Jason Momoa, interprete di Aquaman nel franchise cinematografico della DC Comics che a sua volta esordirà nella saga di Vin Diesel proprio durante la decima puntata. La notizia è arrivata in esclusiva dal noto portale The Direct, le cui fonti affermano che Gal Gadot è apparirà in Fast X, la cui data d'uscita è attualmente fissata al rilascio il 19 maggio 2023.

Come forse ricorderete, il personaggio della Gadot, Gisele Yashar, è stato ucciso durante gli eventi di Fast & Furious 6 (2013). Tuttavia, questa non sarebbe la prima volta che il franchise riporta in vita un personaggio apparentemente morto: in precedenza Han Lue, interpretato da Sung Kang, è tornato in F9 (2021), capitolo che ha segnato la sua prima apparizione dai tempi della sua (presunta) dipartita in The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006).

Ricordiamo che nel cast all-star di Fast & Furious 10 ci sarà anche la star di Captain Marvel Brie Larson. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.