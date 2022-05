Fast & Furious 10 sarà il film più costoso della saga dopo il cambio di regia?

Ora che Louis Leterrier è il nuovo regista di Fast X, la produzione può certamente riprendere con la sua programmata tabella di marcia, ma stando ad alcuni report recenti, pare che questo decimo e ultimo film della saga (che verrà suddiviso in due parti) risulterà il più costoso dell'intero franchise con protagonista Vin Diesel. Ecco perché.

Già la pre-produzione del decimo Fast & Furious è stata un disastro a causa di molteplici cambiamenti nella pianificazione e successivamente per l'addio di Justin Lin alla regia. Secondo The Hollywood Reporter, inoltre, l'ambientazione chiave delle riprese del film è stata tagliata a causa dell'invasione russa in corso in Ucraina, il cattivo del film non è ancora stato scelto, e molteplici divergenze creative sono sorte tra i produttori, il cast e la troupe.

Nella classifica delle produzioni hollywoodiane più dispendiose, al momento, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare è il film più costoso mai realizzato, con i suoi 379 milioni di dollari. Seguono gli ultimi tre film degli Avengers (Age of Ultron, Endgame e Infinity War), e al quinto posto Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo e Justice League.

Secondo ComicBook, la pre-produzione del film potrebbe costare alla Universal Pictures da 600.000 a 1 milione di dollari al giorno. Per fare un confronto, il primo film di Fast & Furious è costato 38 milioni di dollari, e l'ottavo film del franchise, The Fate of The Furious, è costato circa 250 milioni di dollari. Viste queste premesse, Fast X potrebbe davvero risultare il film più costoso del franchise con Diesel.

Nel frattempo, i fan incolpano Vin Diesel per l'addio di Justin Lin, a causa del comportamento sul set dell'attore protagonista e produttore. Fast X uscirà al cinema il 19 maggio 2023.