Fast & Furious 10, come finisce il nuovo film della saga? Tutti i segreti svelati SPOILER

Dopo aver parlato delle scene post-credit di Fast & Furious 10 rimanendo entro i limiti dello spoiler-free, oggi andiamo ad analizzare nel dettaglio il finale di Fast & Furious 10 per scoprire insieme cosa succede nel primo atto del gran finale del franchise.

In cinque punti salienti, vi raccontiamo come finisce Fast & Furious 10 e quali trame vengono lasciate in sospeso in vista del prossimo episodio:

La morte di Jacob : il personaggio di John Cena, fratello di Dominic Toretto, assume un ruolo positivo in questo sequel dopo essere stato il villain nel capitolo precedente. Viene incaricato di proteggere il figlio di Dom, suo nipote, dal vendicativo nuovo villani Dante (Jason Momoa), ma quando la situazione, nei minuti finali, si fa disperata, Jacob decide di sacrificarsi per impedire agli sgherri del cattivo di fermare Dominic, in una scena chiaramente ispirata ad un altro famoso sacrificio di Mad Max: Fury Road di George Miller.

: il personaggio di John Cena, fratello di Dominic Toretto, assume un ruolo positivo in questo sequel dopo essere stato il villain nel capitolo precedente. Viene incaricato di proteggere il figlio di Dom, suo nipote, dal vendicativo nuovo villani Dante (Jason Momoa), ma quando la situazione, nei minuti finali, si fa disperata, Jacob decide di sacrificarsi per impedire agli sgherri del cattivo di fermare Dominic, in una scena chiaramente ispirata ad un altro famoso sacrificio di Mad Max: Fury Road di George Miller. Dov'è Mr Nobody? : il capo dell'Agenzia interpretato da Kurt Russell viene dato per 'disperso' nel corso del film e nessuno sa dove sia (Nessuno). Il suo ruolo viene sostanzialmente 'diviso' in due tra Brie Larson (che interpreta la figlia ed 'erede') e Alan Ritchson (nuovo leader dell'Agenzia), ma nel finale si scopre che il personaggio di Alan Ritchson lavora segretamente per Dante, tradendo all'ultimo secondo la Famiglia. C'è da scommettere quindi che nel prossimo episodio sarà rivelato che Mr Nobody è tenuto ostaggio da Dante e il suo sodale.

: il capo dell'Agenzia interpretato da Kurt Russell viene dato per 'disperso' nel corso del film e nessuno sa dove sia (Nessuno). Il suo ruolo viene sostanzialmente 'diviso' in due tra Brie Larson (che interpreta la figlia ed 'erede') e Alan Ritchson (nuovo leader dell'Agenzia), ma nel finale si scopre che il personaggio di Alan Ritchson lavora segretamente per Dante, tradendo all'ultimo secondo la Famiglia. C'è da scommettere quindi che nel prossimo episodio sarà rivelato che Mr Nobody è tenuto ostaggio da Dante e il suo sodale. Il ritorno di Gisele : alla fine di Fast X torna dai morti il personaggio di Gal Gadot, che emerge (letteralmente) da un sottomarino per aiutare Cipher e Letty prigioniere in Antartide. E' forse la più grande sorpresa per i fan della saga, considerato che Gisele moriva alla fine del Fast & Furious del 2009, e il prossimo episodio dovrà spiegare come e perché ha iniziato a lavorare per Cipher.

: alla fine di Fast X torna dai morti il personaggio di Gal Gadot, che emerge (letteralmente) da un sottomarino per aiutare Cipher e Letty prigioniere in Antartide. E' forse la più grande sorpresa per i fan della saga, considerato che Gisele moriva alla fine del Fast & Furious del 2009, e il prossimo episodio dovrà spiegare come e perché ha iniziato a lavorare per Cipher. Tutto rimandato : come promesso, Fast & Furious 10 termina su un grosso cliffhanger, anzi su diversi cliffhanger! Cosa ne è stato dei membri della Famiglia sull'aereo? Cosa farà Letty con Gisele e Cipher? Quale sarà la mossa di Shaw per salvare sua madre? Come farà Dominic a ribaltare la situazione e sconfiggere Dante? Riuscirà a trovare nuovi alleati? A questo proposito...

: come promesso, Fast & Furious 10 termina su un grosso cliffhanger, anzi su diversi cliffhanger! Cosa ne è stato dei membri della Famiglia sull'aereo? Cosa farà Letty con Gisele e Cipher? Quale sarà la mossa di Shaw per salvare sua madre? Come farà Dominic a ribaltare la situazione e sconfiggere Dante? Riuscirà a trovare nuovi alleati? A questo proposito... Hobbs scende in campo: il ritorno di Dwayne Johnson nella saga di Fast & Furious era stato confermato qualche giorno fa, e infatti la scena post-credit di Fast X mostra che anche il grande e potente Hobbs (cit) è stato preso di mira da Dante, perché fu lui a premere il grilletto che uccise suo padre. La sequenza è stata inserita per anticipare un ruolo prominente di The Rock in Fast & Furious 11, dunque rimanete seduti e tenete allacciate le cinture perché Fast X è solo l'inizio della fine.

A proposito, sapete che Vin Diesel ha anticipato anche un Fast & Furious 12? Il dittico finale potrebbe trasformarsi in una trilogia.