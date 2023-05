Fast & Furious 10, clamoroso: The Rock tornerà nei panni di Hobbs!

Oltre al recente annuncio di Fast & Furious 12, con Vin Diesel che ha rivelato che il gran finale della saga avverrà in tre capitoli e non più in due, a quanto pare le sorprese per i fan del franchise non finiscono qui.

Il noto magazine The Wrap infatti riporta in esclusiva che Fast & Furious 10 includerà anche la presenza di Dwayne 'The Rock' Johnson, che nel franchise interpreta il personaggio di Luke Hobbs, apparso inizialmente nel quinto episodio per poi assumere un ruolo sempre più significativo nel sesto, settimo e ottavo capitolo, fino da arrivare a godere dello spin-off Hobbs & Shaw insieme al co-protagonista Jason Statham (nei panni di Deckard Shaw). Secondo il sito, il personaggio sarà visto nella scena post-credit di Fast X, certamente per tornare poi nei capitoli successivi.

Ciò che rende il ritorno di The Rock nel franchise di Fast & Furious così sorprendente è la famosa faida con Vin Diesel e quanto sia stato irremovibile negli anni passati Dwayne Johnson nell'esprimere la sua volontà di non tornare mai più a far parte della serie. Nel novembre 2021, addirittura, dopo che Vin Diesel si era rivolto a Instagram essenzialmente per implorare The Rock di tornare al franchise principale, la star dichiarò alla CNN: “Ho detto a Vin Diesel che non sarei tornato nel franchise, gliel'ho detto in faccia. Sono stato cordiale ma deciso e gli ho spiegato che avrei sempre sostenuto il cast e avrei sempre fatto il tifo per il successo del franchise, ma che non c'è alcuna possibilità di convincermi. Il suo recente post pubblico sui social è un esempio della sua manipolazione. Non mi è piaciuto che abbia scatenato i fan, e non mi piace come gioca con la morte di Paul Walker. Ne avevamo parlato mesi fa ed eravamo giunti ad una chiara intesa”.

Pace fatta dunque? O le due parti hanno semplicemente deciso di seppellire l'ascia di guerra perché un Fast & Furious con The Rock giova più ad entrambi che un Fast & Furious senza The Rock? Attendiamo dichiarazioni, in vista dell'uscita del film fissata per il prossimo 18 maggio.

