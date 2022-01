Fast & Furious 10, clamoroso: Jason Momoa in trattative per il ruolo di villain

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Jason Momoa sarebbe in trattative per il ruolo di villain in Fast & Furious 10, decimo capitolo della saga velocistica con protagonista indiscusso Vin Diesel, la cui programmazione nelle sale è al momento fissata per il maggio 2023 (salvo rinvii dell'ultim'ora). Momoa nel cast sarebbe un colpaccio.

Universal non ha ancora commentato ufficialmente la notizia, ma a quanto pare Jason Momoa sarebbe nella fase finale delle trattative per unirsi al cast di Fast & Furious 10. Diesel inizialmente avrebbe voluto il ritorno di Dwayne Johnson nel franchise, tanto che lo ha "corteggiato" sia privatamente che pubblicamente, ma al secco rifiuto di The Rock, si è resa necessaria la ricerca di un attore con il giusto quantitativo di star power e appeal per la saga e la scelta pare sia ricaduta proprio su Momoa.

Le riprese di Fast & Furious 10 dovrebbero iniziare entro la primavera prossima e la data d'uscita è al momento fissata al 19 maggio 2023. Jason Momoa ha terminato le riprese di Aquaman 2 pochi giorni fa e quest'anno ha in programma anche Slumberland, un fantasy targato Netflix. Alla regia di Fast & Furious 10 è stato confermato Justin Lin. Ancora incerto se nel franchise tornerà anche John Cena, al momento sulla cresta dell'onda grazie al successo di Peacemaker.

"Incrociamo le dita. Posso dire questo: sicuramente non mi vedrete in Fast 10 con indosso il costume di Peacemaker!", ha scherzato l'attore durante una recente intervista concessa a Good Morning America. "Spero davvero di poter partecipare a Fast 10. So che si stanno già preparando per la produzione, quindi posso dire solo che mi piacerebbe un mondo tornare nel franchise. Ero un grande fan molto prima di entrare a farne parte".

Certamente il finale di Fast & Furious 9 apre alla possibilità di un ritorno di Jakob, dunque al momento i fan sperano di rivedere John Cena anche nel decimo (e penultimo) episodio della saga.