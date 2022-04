Fast & Furious 10, anche Brie Larson nel cast del film: 'Benvenuta nella famiglia'

Sempre più spesso Fast & Furious viene associato, più che alla saga action di cui pareva avere le sembianze nel corso dei primi due o tre capitoli, ad un vero e proprio franchise supereroistico, viste la sempre minor attenzione alla credibilità e al realismo di certe situazioni: chi, dunque, meglio di una supereroina per allargare la famiglia?

Dopo aver salutato i fan di Fast & Furious, dunque, Vin Diesel è tornato ad affacciarsi sui social per annunciare una new entry davvero spaziale: l'attore di Dom Toretto ha infatti ufficializzato l'ingresso di Brie Larson nel cast di Fast & Furious 10!

"Sì sì sì... Voi vedete questo angelo sulla mia spalla e pensate: 'Ma quella è Captain Marvel'. Chiaramente ci sono amore e tante risate in questa foto. Ciò che non potete vedere, però, è il personaggio che vi verrà presentato in Fast & Furious 10. Non avete idea di quanto strepitosa e senza tempo sarà per la nostra mitologia. Al di là della sua bellezza, della sua intelligenza... E del suo Oscar, quest'anima bella aggiungerà alla saga qualcosa che non vi aspettate, ma che avete sempre desiderato. Benvenuta nella famiglia, Brie" si legge nel post in cui Diesel e Larson appaiono abbracciati e sorridenti.

Cosa ne dite? Siete contenti di quest'inaspettata aggiunta? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di personaggi femminili, intanto, Jason Momoa ha parlato di una possibile alleanza con Charlize Theron in Fast & Furious 10.