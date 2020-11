Fast & Furious, 10 attori che hanno lavorato alla saga e che forse avete dimenticato

In attesa di ammirare un nuovo trailer ufficiale di Fast & Furious 9 di Justin Lin, seguendo i cugini americani di Screen Rant vogliamo oggi regalarvi una lista dedicata a 10 attori più o meno noti che hanno partecipato a uno o più film della saga con Vin Diesel ma che forse avete dimenticato nel corso del tempo.

Vanno ovviamente dal primo e storico capitolo della serie cinematografica diretto da Rob Cohen e sceneggiato da David Ayer fino a Fast & Furious 8, uscito nelle sale nel 2017, ormai tre anni fa. Ve li riportiamo di seguito:



REGGIE LEE: Ha interpretato Lance Nguyen in Fast & Furious.



JOHNNY STRONG: Ha interpretato Leon in Fast & Furious.



CHAD LINDBERG: Ha interpretato Jesse in Fast & Furious.



MATT SCHULZE: Ha interpretato Vince in Fast & Furious e Fast & Furious 5.



EVA MENDES: Ha interpretato Monica Fuentes in 2 Fast 2 Furious.



DEVON AOKI: Ha interpretato Suki in 2 Fast 2 Furious.



NATHALIE KELLY: Ha interpretato Neela in The Fast and The Furious: Tokyo Drift.



GINA CARANO: Ha interpretato Riley Hicks in Fast & Furious 6.



RONDA ROUSEY: Ha interpretato Kara in Fast & Furious 7.



DJIMON HOUNSOU: Ha interpretato Mose Jakande in Fast & Furious 7.



Vi ricordiamo anche che l'attesissimo Fast & Furious 9 diretto da Justin Lin uscirà nelle sale statunitensi il 28 maggio 2021, ulteriormente posticipato per motivi pandemici dallo slot di aprile dello stesso anno.



Per l'Italia la data rimane invece ancora incerta. Lo scopriremo soltanto con il passare dei mesi e l'evoluzione o involuzione della Pandemia. Non resta davvero che aspettare qualche notizia incoraggiante.