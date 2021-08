Fast & Furious 10, annunciata la data di uscita del penultimo capitolo della saga!

Mentre Fast & Furious 9 approda oggi nelle sale italiane, Universal Pictures non perde tempo e annuncia la data di uscita del decimo e penultimo capitolo dell'adrenalinica saga action con Vin Diesel.

Come riportato da Entertainment Weekly, Fast & Furious 10 debutterà al cinema il 7 aprile 2023.

Vin Diesel in precedenza ha rivelato che gli ultimi due film della saga, 10 e 11, formeranno un unico grande capitolo che farà da conclusione alla storia iniziata dal primo Fast & Furious nel 2001, riferendosi ad essi come Fast 10 parte 1 e parte 2. Le riprese sono previste per gennaio 2022 e dovrebbero svolgersi back-to-back.

"Aspettate solo che esce il 10" aveva dichiarato Diesel a EW. "Diciamo solo che il fatto che sappiate che lo studio sta dicendo che non possiamo raccontare tutta questa storia in un unico film, vi lascia immaginare cosa accadrà."

Oltre all'interprete di Dom Toretto, il cast dovrebbe includere il ritorno dei soliti Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges e Sung Kang, quest'ultimo di ritorno già nel nono film. È invece confermata l'assenza di The Rock: la storia del suo Luke Hobbs sembra infatti che sia destinata a proseguire in un eventuale sequel dello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Universal ha avviato i lavori per uno spin-off di Fast & Furious con protagonista Charlize Theron.