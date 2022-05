Fast & Furious 10, anche Alan Ritchson nel cast del film con Vin Diesel!

Tra polemiche e rallentamenti vari i lavori su Fast & Furious 10 proseguono, con il decimo capitolo della saga di Dom Toretto e della sua famiglia che in queste ore vede aggiungersi al proprio cast un nome che sicuramente farà drizzare le orecchie ai fan di Reacher: stiamo parlando di Alan Ritchson.

Mentre Jason Momoa si mostra in un video girato a Roma durante le riprese di Fast & Furious 10, infatti, la produzione regala ai fan quest'ulteriore aggiunta ad un cast che già non difetta in quanto a star coinvolte: oltre all'ovvio Vin Diesel e al già citato Momoa, vi ricordiamo, nel film di Louis Leterrier troveremo anche Charlize Theron, Michelle Rodriguez, John Cena, Brie Larson, Helen Mirren e Cardi B.

Classe 1982 ed ex-modello di Abercrombie & Fitch, Ritchson deve la sua fama alla partecipazione al reality statunitense American Idol: da lì in poi lo vediamo impegnato prima nel mondo della musica (ha all'attivo un album uscito nel 2005) e poi sul piccolo e grande schermo, tra Smallville, Beowulf, Hunger Games e la recente serie Amazon ispirata ai romanzi di Lee Child.

Cosa ne dite? Siete contenti di quest'ultimo annuncio? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, che ruolo ha avuto Vin Diesel nell'abbandono di Justin Lin alla regia di Fast & Furious 10.