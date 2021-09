Fast & Furious 10 e 11 saranno un unico film: ma il futuro della saga è in streaming?

In una recente intervista con Collider, il regista Justin Lin ha parlato degli ultimi due film della saga di Fast & Furious, rivelando che saranno girati back-to-back e racconteranno un'unica, grande storia finale per il Dominic Toretto di Vin Diesel.

"L'ultimo capitolo sarà composto da due film, credo sia corretto metterla in questo modo", ha spiegato Lin. "Devo dire che sono molto felice - perché penso che quando sono entrato per la prima volta in questo franchise, la possibilità di fare un sequel non era scontata. Dovevi guadagnartelo, capite cosa intendo? E quindi stare seduto qui a parlare e pensare che, oh sì, ci saranno altri due film!, per me significa molto. Ogni giorno, quando mi sveglio, cerco di riconsiderare l'intero progetto da cima a fondo per assicurarmi che qualsiasi cosa faremo ci porterà al miglior risultato possibile. Però, si, è corretto dire che l'ultimo capitolo della saga di Fast & Furious sarà diviso in due film, tecnicamente. C'è una grande ambizione in questo concetto".

La data d'uscita di Fast & Furious 10 è già stata annunciata, così com'è stato confermato ufficialmente che The Rock non tornerà in Fast & Furious 10 e 11. Ma che cosa ne sarà del più vasto franchise di Fast & Furious dopo la conclusone della storia del personaggio di Vin Diesel? Del resto, oltre ad un possibile sequel di Hobbs & Shaw, il franchise della Universal è pronto ad espandersi con nuovi spin-off, uno dei quali interamente dedicato al lato femminile della 'Famiglia'. A tal proposito, parlando con ScreenRant Justin Lin ha paventato anche la possibilità che il futuro di Fast & Furious possa essere in streaming:

"Beh, ovviamente le cose sono cambiate e cambiano di continuo. E ovviamente oggi pensi alla televisione, allo streaming, il futuro sembra andare in quella direzione. Una delle cose che mi piace di più nel realizzare questi film è la possibilità di parlare agli attori dei loro personaggi e del loro viaggio, perché il nostro cast e il nostro mondo sono diventati così grandi nel corso del tempo. E posso dirti che l'80% delle nostre conversazioni non riguarda solo il grande schermo".

