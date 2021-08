Fast & Furious 10 e 11, adesso è ufficiale: The Rock non tornerà nel ruolo di Luke Hobbs

Mentre il non così riuscito Fast & Furious 9 continua a macinare incassi al boxoffice mondiale, specie internazionalmente (anche in Italia), il produttore Hiram Garcia ha avuto modo di parlare degli ultimi due capitoli del franchise in uscita nei prossimi anni, soffermandosi sull'addio di The Rock alla saga.

Anche se era stato recentemente lo stesso Dwayne Johnson a salutare la serie madre di Fast & Furious definitivamente, augurando il meglio a tutti ma senza di lui, adesso Garcia ha confermato in sostanza e ufficialmente l'addio di The Rock alla saga, spiegando ai microfoni di Collider:



"Dopo le riprese di Fast & Furious 8, Dwayne Johnson ha preso la chiara decisione di chiudere Fast 6 Furious per una serie di ormai ovvie ragioni. Ha augurato a tutti ogni bene e ha scelto di spostare la nostra attenzione su altre strade narrative. Dunque, anche se non tornerà né in Fast & Furious 10 né in Fast & Furious 11, questo non interferirà in alcun modo con gli altri piani che abbiamo per Luke Hobbs. Abbiamo delle idee specifiche con quello che vogliamo fare con il suo personaggio e credo che i fan lo adoreranno. Stiamo lavorando per offrire qualcosa di davvero unico e fresco e sappiamo che lo studio non vedo l'ora di avere finalmente qualcosa tra le mani il prima possibile".



Garcia sta ovviamente parlando del già annunciato Hobbs & Shaw 2, a quanto pare ancora in fase di sviluppo e di cui non vediamo anche noi l'ora di scoprire qualcosa in più.