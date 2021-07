Fast & Furious 10 e 11, una star vuole Matt Damon e Denzel Washington per il finale

Dopo il recente debutto di John Cena in Fast & Furious 9, il veterano del franchise Tyrese Gibson ha svelato tre grandi nomi che vorrebbe vedere nei capitoli finali dell'adrenalinica saga action, vale a dire Rihanna, Matt Damon e Denzel Wasghinton.

"Dai, Rihanna ci deve essere nel prossimo film", ha dichiarato l'attore in un recente intervento per la African-American Film Critics Association. "Spaccherà su ogni tappeto rosso su cui salirà... La doro, è sexy ed è una cattiva ragazza, penso che dal punto di vista dell'energia sarebbe perfetta per Fast & Furious. Vi dico questo. E vi dico anche che là fuori c'è anche Matt Damon visto che fa parte di Bourne, che è un altro franchise Universal. E faccio anche il nome di Denzel Washington, che è la ragione per cui ho iniziato a recitare in primo luogo. Spero che una delle mie richieste verrà esaudita."

In attesa che Fast & Furious 9 arrivi anche nelle sale italiane, dove sarà disponibile a partire dal prossimo 18 agosto, Vin Diesel ha rivelato che le riprese di Fast & Furious 10 e 11 (che rappresentano un capitolo unico diviso in due parti) inizieranno a gennaio 2022 in vista di una potenziale uscita nel 2023 e 2024. Nel frattempo, inoltre, Universal sta muovendo i primi passi per uno spin-off di Fast & Furious con protagonista Charlize Theron.