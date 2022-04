Fast & Furios, il produttore sul futuro della serie: 'Vorrei tornasse più piccola'

Dopo l'entrata nel cast di Fast & Furios 10 di Brie Larson, torniamo a parlare del futuro della saga riportandovi le parole del produttore Neal Moritz, che pensa che ridimensionare i prossimi film potrebbe essere un vantaggio.

"Onestamente, penso che andando avanti mi piacerebbe davvero che i film diventassero più 'piccoli'", ha rivelato Moritz a The Town con Matthew Belloni. "E mi piacerebbe in qualche modo ricominciare da dove abbiamo iniziato. Penso che sia un modo interessante di continuare. Mi piace fare zigzag. Mi piace provare a fare qualcosa di diverso e penso che sia ciò che il pubblico richiede in questi giorni."

Sono ben lontani i tempi dei primi Fast & Furios, in particolare con i primi 4 film delle saga che avevano tutto un altro sapore rispetto a come si è poi evoluto il franchise. Dal quinto capitolo infatti, le 'semplici' corse con le auto e le vicende più realistiche hanno lasciato spazio a trame sempre più grandi e tendenti all'esagerazione, tra grandi esplosioni e sparatorie spettacolari.

Non sappiamo se gli altri creativi coinvolti nella serie sono d'accordo o meno con l'opinione del produttore, ma sicuramente Moritz è entusiasta di voler prendere altre direzioni che nessuno si aspetta. E voi cosa ne pensate? A voi piacerebbe un ritorno alle origini della saga? Intanto, Vin Diesel è tornato a parlare sui sociale con i fan di Fast & Furios 10.