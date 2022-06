Fast & Furious: stella postuma a Paul Walker sulla Hollywood Walk of Fame

La Camera di Commercio di Hollywood ha annunciato il primo round di celebrità e di creativi che saranno onorati con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2023. Tra questi c'è la star di Fast & Furious Paul Walker.

Secondo il sito ufficiale della Walk of fame, viene assegnata solo una stella postuma all'anno. Questa volta invece Walker non sarà l'unico. Le altre due artiste che riceveranno la stella saranno l'attrice nominata all'Oscar Juanita Moore (Imitation of Life del 1959) e la cantante Jenni Rivera.

Walker non sarà l'unica star del franchise a ricevere una stella poiché anche Ludacris verrà onorato allo stesso modo il prossimo anno. La coppia si unisce a una breve lista di altri collaboratori di Fast & Furious che hanno ottenuto l'importante riconoscimento: Vin Deisel (Dominic Toretto), Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Kurt Russell (Mr. Nobody), Charlize Theron (Cipher) e il regista di 2 Fast 2 Furious John Singleton.

"La giuria ha selezionato premurosamente questi individui di talento e non vediamo l'ora di celebrarli mentre entrano a far parte della storia di Hollywood con la presentazione della loro stella sulla passerella più famosa del mondo", le parole di Ellen K.. Chair della Hollywood Chamber of Commerce's. La notizia sarà annunciata oggi tramite conferenza stampa.

L'attore è morto nel novembre del 2013 in un incidente d'auto a Santa Clarita, in California, insieme al suo amico Roger Rodas. La morte dell'attore è avvenuta prima che le riprese del settimo capitolo del franchise fossero completate, provocando importanti cambiamenti al film, che è stato quasi ritardato di un anno e che ha portato alla sostituzione di Paul Walker.

Per salutarvi, vi ricordiamo che poco tempo fa l'auto di Paul Walker di Fast & Furios è stata messa all'asta.