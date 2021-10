Fast Charlie, Pierce Brosnan sarà un sicario nel prossimo film diretto da Phillip Noyce

Boomtown Media Partners & Screen Media Ventures hanno annunciato che Pierce Brosnan è pronto ad interpretare un sicario in Fast Charlie, un thriller del regista Phillip Noyce le cui riprese inizieranno a gennaio.

Il film è basato sul romanzo candidato all'Edgar Award di Victor Gischler, Gun Monkeys. Charlie Swift (Brosnan) ha lavorato per vent'anni per il suo anziano boss della mafia Stan come sicario guadagnandosi la reputazione di un faccendiere efficiente e altamente qualificato. Il suo mondo cambia quando un boss rivale decide di eliminare la banda, solo che non riescono ad uccidere Swift. Con il suo amico e la squadra andati, si propone di finire tutti i responsabili del colpo che ha lasciato la sua vita nel caos.



Richard Wenk ha scritto il film, che sarà prodotto da Daniel Grodnik e Mitchell Welch. "Siamo entusiasti di lavorare con l'immenso talento coinvolto con Fast Charlie", ha affermato David Fannon, che ha avuto il ruolo di Presidente di Screen Media. “Pierce Brosnan, Phillip Noyce e Richard Wenk hanno realizzato alcuni dei film più commerciali e pieni d'azione degli ultimi decenni. Siamo certi che il pubblico di tutto il mondo coglierà al volo l'opportunità di entrare in questo mondo e in questa storia entusiasmanti".



Brosnan si è tenuto impegnato nel 2021, apparendo di recente in Cenerentola con protagonista Camila Cabello all'inizio di quest' anno e in The Misfits. Nel 2022 Brosnan sarà in Black Adam della Warner Bros, in uscita la prossima estate, e nella commedia d'azione di Netflix The Out-Law. Vi lasciamo con la nostra recensione di Cenerentola, disponibile su Amazon Prime Video.