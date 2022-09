Fast and Furious X: Brie Larson rivela sui social il nome del suo personaggio!

Brie Larson e la new entry di Fast and Furious X e così dopo mesi trascorsi nel massimo riserbo, la star di Captain Marvel ha voluto dare qualche informazione sul suo personaggio, rivelandone di fatto anche il nome attraverso alcune foto pubblicate su social network.

Postando l'immagine del foglio posto sul camper che funge da camerino e della sua sedia sul set accompagnata da un paio di stivali, Brie Larson ha scritto: "Nome rivelato", mostrando di fatto la scritta Tess ovvero quello che sarà il nome prescelto per questo ruolo di cui al momento si sa davvero ancora pochissimo.

Oltre al confermatissimo Vin Diesel, in Fast and Furious X ci saranno anche Michelle Rodriguez, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Tyrese, Sung Kang, Nathalie Emmanuel e Charlize Theron. A questi si aggiunge poi il nuovo villain Jason Momoa, la star di The Suicide Squad, Daniela Melchior e quella di Guardiani della Galassia, Michael Rooker.

Le riprese di Fast and Furious X si sono svolte in giro per il mondo e per alcune settimane si sono svolte anche nel nostro Belpaese. Per alcuni giorni infatti la troupe dell'amatissimo franchise si è stanziata a Roma mentre per un breve periodo le riprese si sono svolte anche a Torino.

Siete curiosi di vedere questo nuovo capitolo della saga? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.