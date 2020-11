Fast and Furious: secondo Ludacris la fine del franchise non è una brutta notizia

I fan della saga sparsi per il mondo hanno dovuto incassare il rinvio al 2021 di Fast and Furious 9, inizialmente previsto per lo scorso maggio, ma mentre sale l'attesa per l'imminente fine del franchise con Vin Diesel, chi invece non è dispiaciuto affatto che il tutto trovi una sua conclusione è Ludacris, rapper e storico interprete di Tej Parker.

Nel corso di una recente intervista, il rapper e attore legato alla saga action-velocistica sin dal 2003 con il suo ingresso in 2 Fast 2 Furious, ha dichiarato di essere sostanzialmente d'accordo con i produttori nel chiudere la saga tra due capitoli: "L'hanno appena annunciato, finiremo con i capitoli 10 e 11. Io personalmente, pensavo che avremmo finito con il ​​decimo, ma non sono per niente triste per questo. Sono arrivato in 2 Fast 2 Furious e non avevo idea che mi avrebbero richiamato per Fast & Furious 5. Ho recitato nel 5, 6, 7, 8, 9. E ora mi dicono che sarò in altri due film? Sono felicissimo!".

Il regista Justin Lin è stato reclutato per dirigere anche il nuovo Fast & Furious 11, che sarà l'ultimo episodio della serie. Il regista ha diretto Fast and Furious 3, 4, 5, 6 e 9, ed era già stato chiamato per il decimo episodio.

Vin Diesel in passato aveva suggerito in un'intervista a Total Film che Fast and Furious 10 sarebbe stato diviso in due parti, e ora conosciamo il motivo di questa decisione: Furious 10 e 11 rappresenteranno la conclusione del franchise. Detto questo, Diesel aveva anche rivelato che l'arrivo di nuovi spin-off è "inevitabile", e in effetti, secondo quanto riferito da Variety, la Universal ha più di uno spin-off di Fast and Furious in sviluppo al momento. Tra questi quasi certamente Hobbs & Shaw 2, sequel del blockbuster di successo con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba.

Fast and Furious 9 uscirà nell'aprile 2021.