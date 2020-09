Fast and Furious, scoprite a quale personaggio siete associati grazie all'Oroscopo Cinese

Quando Fast and Furious debuttò nel 2001 probabilmente poche persone avrebbero immaginato che sarebbe diventato uno dei franchise maggiormente redditizi degli ultimi decenni cinematografici. La saga è diventata nota per le sue spettacolari sequenze d'azione e le acrobazie più folli con le quattroruote ma anche per il variegato cast.

Lo Zodiaco Cinese può rivelare molto sulla personalità di una persona e ora anche a quali personaggi di Fast and Furious sono più simili.

Il maiale è associato a Dom Toretto, personaggio principale dell'intera saga e interpretato da Vin Diesel. Leader nato, nonostante il suo aspetto da duro è una persona amorevole e piena di compassione con coloro che si sono guadagnati il suo amore.

Il cane è associato a Letty, uno dei personaggi più forti del franchise. Una partner incredibile per Dom e per il team, il che la rende una personalità adatta al segno del cane.



Il segno del gallo per Roman, una delle personalità più forti del franchise. Pieno d'energia e voglioso di essere sempre al centro dell'attenzione, la personalità di Roman somiglia proprio a quella di un gallo.

Una scimmia è il segno associato a Tej. Per la sua intelligenza e per la capacità di risolvere problemi che si rivelano troppo complessi per il resto del gruppo.

Il segno della capra è associato invece a Ramsay, colei che non ama essere nel bel mezzo dell'azione seppur ricopra un ruolo chiave all'interno del team. E voi? A che personaggio siete associati in base all'Oroscopo Cinese?

