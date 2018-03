Fast and Furious, Rob Cohen vorrebbe tornare alla regia del decimo film della saga

Laè attualmente impegnata nello sviluppo del primo spin-off di Fast & Furious con protagonisti, con un posticipo obbligato di, la cui nuove date d'uscita non sono ancora state annunciate.

Mentre bisognerà attendere quindi almeno fino al 2020 per il nono capitolo della saga principale, di cui non sappiamo assolutamente nulla, per il decimo e ultimo capitolo della serie se ne riparlerà nel 2021 o addirittura 2022, ma il regista del primo capitolo, Rob Cohen, si sarebbe fatto avanti per la regia.





Intervistato infatti da Screen Crush, Cohen ha discusse brevemente sul franchise di Fast & Furious, rivelando la speranza di tornare a dirigere l'ultimo film della saga principale con Vin Diesel e famiglia. Queste le sue parole: "Ho sempre desiderato che la Universal tornasse a bussare alla mia porta per propormi di dirigere l'ultimo film della serie". Considerando quanto sia popolare il franchise e quanti soldi porti alla casse dello studio, la Universal difficilmente rinuncerà comunque a produrre altri film di Fast & Furious dopo il decimo, magari esplorando elementi secondari o continuando sulla strada degli spin-off.



Vi ricordiamo comunque che lo spin-off dedicato alla coppia Hobbs/Shaw è atteso nelle sale americane per l'aprile 2019.