Fast and Furios, John Cena: 'Entuasiasta di far parte di questo franchise'

Proprio come The Rock, John Cena è approdato dal mondo del cinema a quello della recitazione e proprio come lui, ha preso parte all'entusiasmante franchise di Fast and Furios e ora, l'interprete di Jacob Toretto ha rivelato quanto sia eccezionale far parte di questa grande e straordinaria famiglia cinematografica.

"Poter essere parte del franchise di Fast, è stato fantastico", ha detto Cena a GQ in una video intervista. "Sono cresciuto con questi film. Amo la cultura automobilistica. Adoro il fatto che nessuno prima abbia mai visto qualcosa del genere e che sia riuscito a conquistare tutto il mondo. Adoro il modo in cui il franchise si è evoluto in questo genere di film di spionaggio con supereroi senza mantello, lo scopo è sempre quello, combatti il ​​male e salva il mondo. Sono entusiasta di far parte di questo franchise".

E mentre ancora si parla del suo ritorno in Fast and Furios 10, John Cena ha aggiunto che questa è l'unica produzione che ascolta davvero il volere dei fan e che li mette al primo post. L'ex star della WWE ha anche elogiato il cast e la troupe di F9, che sono diventati una specie di famiglia dopo aver lavorato insieme per così tanti anni. "Cammini sul set, queste persone fanno film insieme da 20 anni", ha detto. "Non ho mai visto niente del genere, tranne lo spogliatoio della WWE, ma mi sono divertito moltissimo. Ci sono pochissimi franchise che arrivano alla nona puntata e senza annoiaire. Queste sono persone che mi hanno reso un interprete migliore".

Tra l'altro, proprio di recente, Vin Diesel ha confermato l'inizio dei lavori per Fast and Furios 10. Voi cosa vi è aspettate da questo nuovo capitolo della saga? Ditecelo come sempre nei commenti!