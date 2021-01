Fast and Furious finirà davvero al decimo film? Risponde Vin Diesel

Qualche anno fa è arrivata la conferma che la saga di Fast and Furious sarebbe andata avanti fino al decimo capitolo e che dopodiché avrebbe trovato la sua naturale conclusione al cinema. Il franchise ha ancora in piedi diversi progetti ad esso legati, come ad esempio la possibilità di ulteriori spin-off o prequel. Vin Diesel si è espresso.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Vin Diesel si è riferito al fatto che il decimo film sarà veramente l'ultimo del franchise iniziato ormai vent'anni fa, con il primo leggendario film risalente al 2001. L'attore ha confermato che le discussioni circa la fine del franchise al decimo film sono iniziate molto tempo fa.

"Beh, ne abbiamo parlato sempre di questo. Anche tornando indietro fino al 2012 e 2013 era qualcosa di cui parlavo con Pablo [Paul Walker], ovvero di finire al decimo film. Ci è sempre sembrata la mossa giusta. E come essere parte del franchise Marvel, quando hai così tanta storia da raccontare che puoi finirla con due film. Era qualcosa di cui già parlavamo e adesso è diventata realtà. E' stato un viaggio meraviglioso e abbiamo sempre pensato che il numero 10 sarebbe stato un giusto addio, un finale, ed è per questo che la nostra storia funziona".

Intanto, con la pandemia ancora in corso è probabile che Fast and Furious 9 venga nuovamente rimandato, nonostante la collocazione a maggio di quest'anno (28 maggio 2021); così come si sta discutendo del rinvio di No Time to Die e Black Widow.

Per l'Italia la data rimane invece ancora incerta. Lo scopriremo soltanto con il passare dei mesi e l'evoluzione o involuzione della Pandemia. Non resta davvero che aspettare qualche notizia incoraggiante.