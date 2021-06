Fast and Furious, la figlia di Paul Walker entrerà nel franchise? Le parole di Vin Diesel

Nel 2013 la star di Fast and Furious, Paul Walker, scomparve tragicamente a causa di un incidente d'auto. Il settimo film della saga era in produzione e la produzione dovette ricorrere al fratello dell'attore, Cody Walker, per completare le riprese. La figlia, Meadow Walker, ora ha 22 anni e i fan si chiedono se un giorno comparirà nel franchise.

Prima di vedere il nuovo film, scoprite tutti i dettagli di Fast & Furious 9. I prossimi due capitoli, 10 e 11, dovrebbero essere quelli conclusivi delle avventure di Dominic Toretto e soci, quindi le possibilità di essere coinvolti nella saga si stanno esaurendo. Nel corso di una recente intervista con E! News, Vin Diesel ha anticipato che Meadow Walker potrebbe apparire nel prossimo film.



"Diciamo solo che nulla è escluso" è stata la risposta dell'attore a specifica domanda. Poi si è soffermato sulla scomparsa del collega e amico:"Quando è avvenuta la tragedia nel 2013 abbiamo interrotto le riprese di Fast and Furious 7 per circa cinque mesi perché stavamo pensando a ciò che stavamo per fare mentre eravamo in lutto. E lo studio accettò una decisione coraggiosa, quella di consentire al personaggio di far parte della nostra mitologia. E solo a tal fine, devi onorarlo.

A livello personale abbiamo iniziato questo franchise insieme. Insieme a noi, abbiamo iniziato una fratellanza. La nostra fratellanza sopravvivrà al franchise".

Ma Paul Walker avrebbe lasciato il franchise? La risposta è arrivata recentemente dal fratello Cody.