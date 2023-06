Fast and Furious, due membri del cast impararono a guidare per il film

Fin dal suo primo capitolo Fast and Furious ha raggiunto la fama internazionale grazie alle sue incredibili scene di stunt automobilistici e al modo in cui raccontava il mondo delle corse clandestine. Ad anni di distanza sembra strano scoprire che alcuni membri del cast non avevano la patente.

Assurdo ma vero. All'epoca delle riprese della prima pellicola, nel 2001, alcuni volti iconici del cast di Fast and Furious non avevano neanche la patente o il permesso che viene rilasciato negli USA durante il periodo in cui si sta imparando a guidare. Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, infatti, presero la patente poco prima dell'inizio della produzione per evitare inconvenienti nel corso delle scene che avrebbero dovuto fare in auto.

Mentre sembra essere in programma un spin-off di Fast and Furious con The Rock, la saga continua ad andare avanti nonostante da molto tempo siano stati definiti i limiti del reale. Se all'inizio i film si limitavano a raccontare le corse clandestine ora il risvolto è diventato sempre più surreale arrivando fino a viaggi di auto nello spazio ed esplosioni catastrofiche al centro di grandi città europee. Nonostante ciò la saga continua ad essere parte integrante del mondo dei blockbuster non mollando la propria posizione di un centimetro.

In attesa di sapere qualcosa di più suoi sequel