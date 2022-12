Fast and Furious, ci sarà davvero uno spin-off femminile? La risposta di Charlize Theron

Charlize Theron ha partecipato a diversi franchise nel corso della propria carriera e tra le ultime interpretazioni spicca il personaggio di Cipher in Fast and Furious. Da tempo si parla di un possibile spin-off al femminile della saga e Theron ne ha parlato in una recente intervista a The Hollywood Reporter.

Theron ha elogiato il lavoro di Vin Diesel, che pochi giorni fa ha condiviso il ricordo del compianto Paul Walker:"Come produttrice mi tolgo il cappello. Quel maledetto ragazzo ha costruito qualcosa con la Universal che pochissime persone riusciranno mai a costruire in tutta la loro vita. Non trascini un pubblico con te per tutto questo tempo. Qualunque cosa si pensi di quei film, bisogna essere un idiota per non dire 'Questo è un fo***to risultato'. Quindi, vedremo..." ha concluso l'attrice, in relazione alla possibilità di vedere uno spin-off con protagoniste personaggi femminili.



L'ipotetico spin-off non è un'idea campata in aria ma un'ipotesi avanzata anche da Donna Langley, capo della sezione film di Universal:"Mi piacerebbe vedere una 'donna Fast'. Anche a Vin [Diesel]. Abbiamo così tanti personaggi femminili fantastici e straordinari nel nostro franchise e ora c'è la new entry Brie Larson da aggiungere all'incredibile elenco. Mi piacerebbe vederci lavorare ad un Fast femminile".



E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere uno spin-off di Fast and Furious con protagonisti dei personaggi femminili?

Il mese scorso Charlize Theron ha aperto ad uno spin-off su Cipher.