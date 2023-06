Fast and Furious, clamoroso: sarà realizzato uno spin off con The Rock!

L'uscita di Fast and Furious 10 non ferma esclusive e grandi notizie. L'ultima riguarda la lavorazione di un film con protagonista The Rock nei panni di Luke Hobbs che farà da raccordo tra il decimo e l'undicesimo capitolo della saga d'azione automobilistica più famosa di tutte.

Non sono stati comunicati particolari dettagli della trama ma, l'unica sicurezza secondo gli addetti ai lavori, è che la pellicola non sarà in alcun modo un sequel dello spin off Shaw and Hobbs e sarà un diretto collegamento con la storia principale della saga arrivata ormai al suo decimo film che continua a raccogliere successi di anno in anno. La sceneggiatura sarà scritta da uno degli autori di lunga data di Fast and Furious, Chris Morgan.

The Rock e Vin Diesel hanno in corso una rivalità storica che potrebbe essersi risolta. A questo potrebbe essere legata la realizzazione di questa nuova pellicola che nessuno aveva effettivamente previsto potesse essere fatta. L'attore è apparso in una particolare scena di Fast and Furious 10 provocando l'esaltazione dei tantissimi fan storici della saga. Ovviamente, non si sa di cosa parlerà il film e cosa vorrà raccontare ma gli spunti potrebbero essere tanti.

In attesa di avere notizie in più riguardo questo film vi consigliamo la nostra recensione di Fast and Furious 10, ultimo film rilasciato del franchise. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!