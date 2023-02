Fast and Furious, chi è la figlia di Paul Walker? Tutto su Meadow Walker

Il decimo capitolo della celebre saga sulle corse d'auto, Fast X, fa parlare di sé per molti motivi - basti pensare al folle budget di Vin Diesel in Fast and Furious 10. Ma desta interesse anche la possibile partecipazione di Meadow Walker, figlia del defunto Paul: chi è realmente la giovane attrice?

Nata il 4 novembre 1998 – quest'anno diventerà ventiseienne, – cresce nelle Hawaii, dopodiché si trasferisce a 13 anni in California insieme al padre. Conosciamo tutti la tragica morte di Paul Walker, avvenuta nel 2013 in un'incidente d'auto; l'evento deve aver scosso terribilmente la vita della ragazza, a cui si aggiungono svariati inconvenienti collaterali (come la lunga battaglia per la sua custodia).

In seguito, Meadow ha firmato un contratto con l'agenzia di moda DNA, a cui è seguita l'assunzione da parte di Prenza Schouler, l'apertura della sfilata Autunno Inverno 2021 di Givenchy e la collaborazione con Ella Emhoff, celebre modella di un anno più giovane.

Sul fronte sentimentale, la figlia di Paul ha annunciato nell'agosto 2021 il fidanzamento con l'attore Louis Thornton-Allan, per poi sposarlo a ottobre nella Repubblica Dominicana. Nello stesso anno la famiglia di Paul Walker l'ha ricordato a 8 anni dalla morte, definendolo un giorno "per nulla facile".

Della vita privata di Meadow sappiamo anche le sue passioni: yoga, agopuntura e medicina olistica, a cui si aggiunge la collezione di cristalli ereditati dal padre – di cui uno ha addirittura le dimensioni di un computer portatile. Inoltre, una figura centrale (se non addirittura paterna) all'interno della sua vita è Vin Diesel, che ha accompagnato all'altare la figlia di Paul Walker.

Se volete seguirla su Instagram, il suo nome utente è molto semplice: @meadowwalker.