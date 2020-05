Fast and Furious 9: Vin Diesel omaggia la saga mentre attende il nono film

Mentre tutti i fan di Fast and Furious attendono impazienti l'arrivo del nuovo anno per poter finalmente vedere il nono capitolo della saga sul grande schermo, Vin Diesel approfitta del tempo di pausa in questi giorni di blocco a Hollywood per omaggiare proprio la saga di cui è protagonista e che lo vedrà tornare nuovamente in futuro.

Come noto, infatti, Fast and Furious 9 è stato rinviato di un anno rispetto alla sua iniziale data d'uscita: la pellicola sarebbe dovuta uscire nelle sale americane e in quelle di tutto il mondo proprio in questi giorni, il 22 maggio 2020, ma è stata quindi rinviata di quasi un anno, al 2 aprile 2021, a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito varie parti del mondo rendendone impossibile l'uscita per colpa della chiusura delle sale cinematografiche. La Universal ha quindi preferito il rinvio di un anno piuttosto che spostare la pellicola in una fascia diversa da quella primaverile, anche per via dell'intasamento che certamente si avrà questo Natale.

Vin Diesel comunque ha approfittato di questo momento di attesa per omaggiare ancora una volta la saga e ricordare con una certa malinconia il tempo trascorso sul set. L'attore ha infatti scritto sul suo profilo Instagra: "Cuba, uno dei tanti posti nel mondo in cui abbiamo avuto la fortuna di realizzare magie, è davvero una saga mondiale. Molto grato e fortunato".

Fast & Furious 9 - The Fast Saga comprende nel cast Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Ludacris. John Cena ha scritto un post su Twitter per sottolineare il momento: "Mente e logica i più grandi alleati nella crisi". Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'articolo che suggerirebbe l'arrivo possibile di Tom Cruise in uno dei prossimi capitoli.