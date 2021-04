Fast and Furious 9, Vin Diesel annuncia l'uscita del secondo trailer: ecco la data

Vin Diesel è pronto a tornare sul grande schermo nel ruolo che l'ha reso famoso nel mondo, Dom Toretto nella saga di Fast and Furious. Diesel ha pubblicato su Instagram un video nel quale ha annunciato la data ufficiale dell'uscita del secondo trailer del nuovo capitolo tanto atteso dai fan, diretto da Justin Lin e previsto nelle sale dal 25 giugno.

Il trailer sarà disponibile ufficialmente il prossimo 14 aprile. Vin Diesel l'ha annunciato nel corso di un video sul suo canale ufficiale, attirando l'entusiasmo degli appassionati che sono in attesa ormai da due anni di vedere il nuovo capitolo del franchise.

In Fast and Furious 9, gli eventi iniziano quattro anni dopo quelli dell'ottavo capitolo. Dom e il suo team dovranno ancora correre con i loro bolidi per cercare di sventare i piani della cyber-terrorista Cipher, alleata con Jakob Toretto, fratello di Dom e Mia. Tuttavia il protagonista potrà contare sul ritorno di Han, ormai creduto morto da diversi anni.



Il cast di Fast and Furious 9 comprende anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jordana Brewster, Helen Mirren, Charlize Theron e Michael Rooker.

Nel cast di Fast and Furious 9 ci sarà anche il figlio di Vin Diesel, nel ruolo del baby Dom Toretto. Inoltre dal 12 marzo è disponibile il Blu-ray in 4K per il ventesimo anniversario dell'uscita del primo film, che ha fatto da apripista ad una delle saghe più redditizie nella storia del cinema.

Vin Diesel ha costruito una carriera importante nel cinema anche grazie a Dom Toretto, che gli ha permesso di essere conosciuto anche da chi non è un fan di Fast and Furious.