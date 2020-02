Fast and Furious 9, per Tyrese Gibson la famiglia potrebbe affrontare gli Avengers

È stato da poco diffuso il primo trailer di Fast & Furious 9 durante un evento di presentazione a Miami, in Florida, al quale hanno partecipato anche i membri del cast tra cui Tyrese Gibson.

Intervistato da Comicbook.com, che ha fatto notare come da "semplici" maghi del volante i protagonisti di Fast & Furious siano diventati col tempo dei sorta di supereroi, Gibson ha scherzato sul fatto che la famiglia della Fast Saga potrebbe sconfiggere anche gli Avengers.

"Penso che potremmo, due giorni fa ho incontrato Robert Downey Jr. e gli ho detto che in questo film ho dei poteri speciali e che deve venire a vedermi" ha detto ridendo Gibson. "Sto scherzando ovviamente, ma penso che sia tutto intrattenimento. Penso che se compri un un secchio di popcorn, magari grande e con il burro extra, e non lo finisci entro la fine del film allora non ti ha intrattenuto."

In questo nuovo capitolo, Gibson tornerà a vestire i panni di Roman Pearce insieme a volti storici della saga come Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel. Nel cast ci sarà inoltre John Cena, il cui ruolo è stato finalmente svelato nel primo trailer.

Il film, lo ricordiamo, arriverà al cinema il 21 maggio 2020. Qui potete trovare i character poster di Fast & Furious 9.