Fast and Furious 9, perchè Tyrese Gibson rifiutò inizialmente di partecipare al film?

Molto spesso si pensa che nei cast delle grandi saghe del cinema tutti vadano d'accordo e si rispettino tra di loro. Non è così in Fast and Furious dove, nel corso degli anni, si sono sviluppate delle vere e proprie rivalità. L'ultima riguarderebbe Dwayne Johnson e Tyrese Gibson.

Oltre alle più che nota rivalità tra The Rock e Vin Diesel che si è comunque risolta in un cameo in Fast 10, pare che l'attore di Jungle Cruise non fosse particolarmente apprezzato neanche da altri compagni di set tanto da spingere alcuni loro a scegliere se essere o meno in Fast and Furious 9 a causa della sua presenza. Insomma, il casting di The Rock sarebbe stato la conseguenza di un rifiuto di ritornare nel franchise per altri protagonisti della saga.

In particolare, pare non scorresse buon sangue tra Dwayne Johnson e Tyrese Gibson. Il secondo, infatti, pare si fosse rifiutato di partecipare al nono capitolo della saga nel caso in cui il collega fosse stato riconfermato tra i protagonisti. Inizialmente la produzione mise in dubbio la sua presenza in Fast 9, confermata solamente dopo che The Rock annunciò che non sarebbe ritornato nel franchise per motivi personali e per divergenze di opinioni. Nonostante ciò, l'attore ha continuato a far parte del mondo di Fast and Furious anche attraverso uno spin-off con Jason Statham.

Se vi va di scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra recensione di Fast and Furious 9. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!