Fast and Furious 9, Michelle Rodriguez: 'Gli sceneggiatori dimenticano sempre le donne'

Durante la chiacchierata con SiriusXM in cui ha confermato l'approdo di Fast and Furious nello spazio, la veterana della saga Michelle Rodriguez ha parlato della sua esperienza con gli sceneggiatori che hanno lavorato al franchise nel corso degli anni.

"I ragazzi si entusiasmano solo per le loro storie. Perciò è quasi una dimenticanza" ha detto l'attrice sulle conseguenze di avere un franchise scritto interamente da uomini. "È un po' come dover ricordare loro gentilmente da bordo campo che esisti, mi spiego? Che sei forte e sei hardcore e non ti lasci fermare da nessuno."

L'attrice, che ha suggerito allo studio di ingaggiare una sceneggiatrice per portare una nuova prospettiva nel prossimo capitolo, ha poi aggiunto: "Tutti gli sceneggiatori sono concentrati sui ragazzi, punto. È semplicemente una questione di ego naturale. Solitamente le persone si preoccupano di loro stesse, o di chi è come loro o si comporta come loro o ha i loro stessi genitali, non so. È così che funziona."

Previsto inizialmente per lo scorso maggio, lo ricordiamo, Fast and Furious 9 è stato rimandato ad aprile 2021 a causa dei fatti che tutti conoscerete. Per altre notizie sul franchise, vi rimandiamo ai dettagli sulla battaglia legale di Hobbs & Shaw (ora finalmente risolta).