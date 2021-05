Fast and Furious 9, Lucas Black: 'Volevo contribuire al successo del film'

Tra qualche mese arriverà nelle sale cinematografiche Fast and Furious 9, l'ennesimo capitolo dell'amatissimo franchise basato sulle corse per auto clandestine e che vede tra i suoi protagonisti Vin Diesel. Qui avremo di rivedere anche Sean Boswell, il personaggio interpretato da Lucas Black.

Proprio l'attore nelle scorse ore è intervenuto sulla questione, rivelando le ragioni che lo hanno spinto a prendere parte a Fast and Furious 9: "Si è sempre parlato di riportare in vita il mio personaggio. Quando mi hanno chiamato per il 7, volevo capire come sarebbero andate a finire le cose. Era un piccolo ruolo, serviva solo a collegare i puntini con Han, cosa che penso fosse buona e che ero disposto a fare".

Nel corso del podcast Binge di EW Black ha poi aggiunto: "Io sono curioso di sapere come andranno le cose per Sean Boswell, e non voglio di certo restare bloccato con questo personaggio. Penso che i produttori, gli scrittori e lo studio si siano resi conto che i fan volevano davvero vedere la famiglia di Fast e tutti quelli che erano coinvolti, i personaggi, degli eroi, uniti nello stesso film. Ero entusiasta quando mi hanno contattato per F9, ho firmato il contratto di getto. Volevo dare il mio contributo al successo del film. Vedremo come andranno a finire le cose".

Il personaggio di Sean Boswell è stato introdotto in Fast and the Furious: Tokyo Drift come un espatriato americano che vive in Giappone. Nel film, il piantagrane con abilità da meccanico ha fatto amicizia con Twinkie, Neela e Han Seoul-Oh, l'ultimo dei quali è diventato il suo mentore. Sean ha fatto poi una breve apparizione in Fast and Furious 7 per gareggiare con Dominic Toretto. Nell'ultimo capitolo della saga, rivedremo tra gli altri anche Helen Mirren, Charlize Theron e Jordana Brewster.