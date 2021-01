Fast and Furious 9: anche Helen Mirren alla guida? Parla Vin Diesel

Dopo il rinvio di un anno dalla precedente programmazione, si torna a parlare di Fast and Furious 9 attualmente fissato per l'uscita in sala il prossimo maggio, ma che probabilmente slitterà ancora una volta data la situazione sanitaria ancora parecchio grave in America e nel resto del mondo. Intanto avremo la chance di vedere Helen Mirren guidare?

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Vin Diesel ha svelato se nel prossimo e penultimo film del franchise di Fast and Furious avremo la possibilità di vedere il personaggio di Helen Mirren alla guida di una sua vettura sfrecciare insieme ai protagonisti. "Ripeto, senza il pericolo di spoilerare qualcosa agli appassionati... anzi, sapete che c'è? Vi faccio uno spoiler: Sì, lei guiderà! E' così straordinario. Guiderà e guiderà pure in maniera aggressiva".

Nel corso della stessa intervista, Diesel aveva parlato della fine del franchise e di come si parlasse da tempo di chiudere la saga al cinema con un decimo film: "Beh, ne abbiamo parlato sempre di questo. Anche tornando indietro fino al 2012 e 2013 era qualcosa di cui parlavo con Pablo [Paul Walker], ovvero di finire al decimo film. Ci è sempre sembrata la mossa giusta. E come essere parte del franchise Marvel, quando hai così tanta storia da raccontare che puoi finirla con due film. Era qualcosa di cui già parlavamo e adesso è diventata realtà. E' stato un viaggio meraviglioso e abbiamo sempre pensato che il numero 10 sarebbe stato un giusto addio, un finale, ed è per questo che la nostra storia funziona".

Intanto, con la pandemia ancora in corso è probabile che Fast and Furious 9 venga nuovamente rimandato, nonostante la collocazione a maggio di quest'anno (28 maggio 2021); così come si sta discutendo del rinvio di No Time to Die e Black Widow.