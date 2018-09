Fast and Furious 9: ecco quando inizieranno le riprese del nuovo film della saga

Stando a quanto riportato da GWW, la Universal e il regista Justin Lin prevedono di iniziare le riprese di Fast & Furious 9 ad aprile 2019, così da poter lanciare il film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel corso della primavera 2020.

Il film era stato originariamente programmato per uscire nelle sale durante il 2019, ma successivamente è stato rinviato di un anno per lasciare spazio al primo spin-off della saga di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

Justin Lin, che dirigerà F&F9, ha già diretto quattro film della saga, allontanandosene nel 2013 dopo Fast & Furious 6 per dedicarsi ad altri progetti, tra cui Star Trek Beyond e una serie di programmi TV come SWAT e Magnum PI. Secondo quanto riportato la Universal ha fissato l'inizio delle riprese per il 20 aprile 2019. Il direttore della fotografia Stephen F. Windon, che ha realizzato le riprese di ben cinque film della saga, è già stato contattato per lavorare insieme a Lin.

La star della saga Vin Diesel in precedenza aveva affermato che sia Lin che Windon sarebbero tornati anche per il già annunciato Fast & Furious 10, ma né la Universal né i due diretti interessati hanno confermato l'indiscrezione. Un altro rumor aveva suggerito che i due film sarebbero stati girati back-to-back e che Fast 10 avrebbe portato il franchise a conclusione, ma anche in questo caso la voce non è stata né confermata né smentita.

Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.