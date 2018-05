Fast and Furious 9: Daniel Casey scriverà il film per Justin Lin

Mentre procedono i lavori sullo spin-off della saga, la Universal ha finalmente trovato uno sceneggiatore per il nono e atteso capitolo di Fast and Furious, in arrivo nel 2020.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, lo studio avrebbe ingaggiato Daniel Casey – di recente fattosi notare per essere stato uno degli sceneggiatori di Kin, il film fantascientifico con James Franco di prossima uscita e autore anche del chiacchierato The Heavy, comprato dalla Paramount e prossimamente prodotto da J.J. Abrams – per lo script di Fast and Furious 9 che sarà diretto ancora da Justin Lin.

Casey rimpiazzerà lo sceneggiatore storico della saga Chris Morgan, impegnato sul set dello spin-off Hobbs & Shaw, incentrato sui personaggi interpretati da Dwayne Johnson (Rampage) e Jason Statham (The Meg).

Con un incasso mondiale complessivo di 5 miliardi, il franchise di Fast & Furious è diventato uno dei più popolari di sempre ed è caratterizzato da storyline e sequenze esplosive, corse automobilistiche e personaggi amati dai fan. Tra i membri storici della saga, oltre a Vin Diesel, Statham e Johnson ci sono anche Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Elsa Pataky, Jordana Brewster e Luke Evans; Paul Walker, il co-protagonista della saga sin dal primo episodio, è morto per un incidente automobilistico il 30 novembre 2017 mentre erano in corso le riprese del settimo capitolo. Di conseguenza, il film fu terminato con l'ausilio di scene già girate ed effetti visivi, segnando l'addio del personaggio di Walker alla saga.

Stando a Diesel, la storyline del nono film seguirà nuovamente anche Mia Toretto, il personaggio interpretato dalla Brewster.