Fast and Furious 9, in uscita in DVD e Blu-Ray: c'è anche la director's cut!

L'ultimo film di Fast & Furious è arrivato al cinema questa estate, conquistando subito le prime posizioni al box office in molti paesi. Un risultato incredibile, considerando che siamo in tempi di pandemia, ma non abbastanza da impedire alla Universal di distribuirlo on demand con grande anticipo rispetta a quanto avrebbe fatto in passato.

L'ultimo Fast and Furious, o F9, è in arrivo sulle principali piattaforme di streaming e in DVD e Bly-Ray a Settembre. In particolare il film sarà disponibile on demand dal 7 Settembre 2021, e su supporto DVD/Blu-Ray a partire dal 21 Settembre 2021. Due date incredibilmente vicine all'uscita in sala, che fanno pensare su quanto il cinema stia faticando. Soprattutto perché stiamo parlando di un franchise di successo come F9, e non di un film indipendente di un regista sconosciuto.

Per i fan della serie di film c'è una chicca che riguarda la versione in DVD e Bly-Ray: il regista Justin Lin ha infatti rivelato che nei contenuti speciali sarà compreso un extended director's cut. Una notizia inaspettata, dal momento che da quanto dichiarato in precedenza sembrerebbe che la versione della pellicola arrivata al cinema non avrebbe ricevuto particolari tagli. Probabilmente potrebbe semplicemente trattarsi di una scelta di marketing, e dunque potremo vedere in questa nuova versione di F9 semplicemente alcune scene in più che sono state tagliate e che, alla fine dei conti, non vanno a cambiare particolarmente il cut finale del film.

Ma questo potremo scoprirlo solo il 21 Settembre, nel frattempo potete riguardare tutti i Fast & Furious disponibili in streaming. Oppure, se avete visto il nuovo e avete voglia di parlarne, potete farlo con noi. Abbiamo infatti scritto una recensione del nuovo Fast & Furious, scoprite cosa ne pensiamo e raccontateci la vostra!