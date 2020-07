Fast and Furious 9 andrà nello spazio? Ludacris sembra confermarlo

Si parla dell'approdo di Fast & Furious nello spazio già da diverso tempo, soprattutto da quando lo sceneggiatore Chris Morgan ha aperto a questa possibilità, e sembra proprio che la saga amplierà i suoi orizzonti già nel prossimo capitolo in arrivo nel 2021.

Intervistando Ludacris durante una puntata del podcast di SiriusXM, la conduttrice Julia Cunningham ha infatti menzionato lo spazio come una delle possibili novità di Fast & Furious 9, e questa è stata la risposta della star: "Dirò solo che sei molto intuitiva, perché hai detto qualcosa di giusto, ma non dirò di più."

Quando la Cunningham ha fatto notare a Ludacris di aver citato lo spazio, inoltre, l'attore e cantante si è coperto la bocca lasciando intendere di aver svelato qualcosa di importante, per poi tornare a fare finta di niente: "Non loro, non so cos'hai detto". Potete vedere la reazione di Ludacris nel video in calce all'articolo.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Vin Diesel e co. nello spazio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, a causa della pandemia, l'uscita nelle sale del film è stata posticipata di quasi un anno al 2 aprile 2021. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer ufficiale di Fast & Furious 9, che ricordiamo vedrà nel casta che John Cena e l'inatteso ritorno di Sung Kang.