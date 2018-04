Fast and Furious 8: Dwayne Johnson e Vin Diesel non hanno mai girato insieme!

Dwayne Johnson ha confermato che lui e Vin Diesel, co-star in, non hanno girato nessuna scena insieme. Come forse saprete, tra questi attori non corre buon sangue.

Ma vediamo come è andata: durante le riprese di Fast and Furious 8, Johnson ha usato il suo account Instagram per lamentarsi di una costar della quale però, all'epoca, non fece il nome, etichettandola come "chiappe mosce" per il modo in cui si comportava sul set. Non ci è voluto molto per capire che The Rock si riferiva a Vin Diesel, e che la faida tra loro era più che genuina. Diesel - che è anche produttore della serie - ha annullato una scena post-credit del film, avrebbe dato vita a un potenziale spin-off con protagonisti Hobbs e il Deckard Shaw di Jason Statham. Questo spin-off è stato comunque confermato, e arriverà nei cinema prima del prossimo film della saga Fast & Furious.

Hobbs e il personaggio di Diesel, Dom, condividono solo una manciata di scene in Fast and Furious 8; il film è stato anche girato in modo tale che nessuna delle due star dovesse trovarsi sul set nello stesso momento. Johnson ha parlato della sua faida con il co-protagonista in un profilo di Rolling Stone e ha confermato che i due davvero non hanno girato insieme il film, affermando esattamente:

"È corretto. Non eravamo in nessuna scena insieme. Vin e io abbiamo avuto alcune discussioni, tra cui un importante faccia a faccia nel mio trailer. E quello che ho capito è che abbiamo una differenza di vedute totale, sia su come ci avviciniamo al mondo del cinema, che alla collaborazione sul set. Mi ci è voluto un po' di tempo per accettarlo, ma sono grato per aver chiarito, che si lavori di nuovo insieme oppure no."

Johnson ha continuato dicendo che era impegnato a rendere il prossimo spinoff il migliore film possibile, ma non sa se Hobbs tornerà per Fast & Furious 9:

"Non ne sono molto sicuro. In questo momento mi sto concentrando sul rendere lo spinoff migliore possibile. Ma gli auguro tutto il meglio, ci siamo chiariti, quindi è tutto a posto, non gli auguro nulla di male."

Poi l'attore, ridendo, ha continuato dicendo: "Mmm, ok, magari cancella la parte sul fatto che non gli auguro nulla di male!"

E chissà come andrà a finire!