Fast and Furious 7, la canzone di Vin Diesel diventa la colonna sonora della scena finale

La scena finale di Fast and Furious 7 è per Vin Diesel la più emozionante del cinema grazie anche alla straordinaria See You Again di Whiz Khalifa e Charlie Puth in sottofondo. Vediamo cosa succede però modificando la colonna sonora di questo toccante momento.

Alcuni utenti di Reddit hanno infatti provato ad inserire la nuova canzone di Vin Diesel intitolata Feel Like I Do nelle battute finali di Fast and Furios 7, si tratta chiaramente di un brano tropical house, più leggero della commovente canzone utilizzata nella scena originale, che conferisce dunque un tono meno triste alla clip.

Come ricorderete, Fast and Furious 7 ha dovuto dire addio a Paul Walker, morto nel 2013 nel bel mezzo della produzione a causa di un incidente stradale. Il regista James Wan ha dovuto trovare così un modo per concludere la storia di O'Connor e questa scena è tutt'oggi una delle più iconiche dell'intera saga ad alta velocità.

Dopo aver respinto con successo il tentativo di Deckard Shaw (Jason Statham) di vendicarsi contro l'equipaggio di Dom, la banda si riunisce per la tradizionale scena conclusiva. Tuttavia, invece del tipico finale che vede i protagonisti seduti intorno ad un tavolo, Fast & Furious 7 ha dovuto cambiare le cose per organizzare l'addio di Brian. Gli attori riuniscono tutti sulla spiaggia mentre guardano Brian e Mia vicino alla riva, entusiasti di iniziare una nuova vita familiare, ritirandosi effettivamente dalla squadra. Nella sua scena finale, Brian e Dom guidano fianco a fianco finché le strade dei due non si separano. Stavolta per sempre.

Intanto Fast and Furious 9 è stato nuovamente rinviato. L'ultimo capitolo della saga dovrebbe arrivare nei cinema il 28 maggio 2021.