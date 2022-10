Fast and Furious 10: Vin Diesel mostra il ritorno di una storica auto del franchise

Siamo ancora lontani dalla data d'uscita di Fast and Furious 10, che è previsto per il maggio dell'anno prossimo, ma Vin Diesel è in grado di fornirci sempre più aggiornamenti dal dietro le quinte della pellicola, essendo sempre parecchio attivo sui suoi canali social. Nell'ultimo post ha annunciato ai fan che nel film ci sarà un ritorno speciale.

Nel corso della pellicola, infatti, ricomparirà la Chevrolet Chevelle SS del 1970 che il suo personaggio, Dominic Toretto, ha guidato per la prima volta nel primissimo film del franchise nel lontano 2001. L'attore ha scritto quindi in didascalia su Instagram: "Un plauso all'incredibile reparto auto... alla cura e alla maestria con cui viene realizzato ogni veicolo... dall'officina allo schermo. Haha. Questo ha una storia particolarmente speciale... ricordatemi di raccontarvela".

Il prossimo capitolo diretto da Louis Leterrier, vedrà l'esordio di Brie Larson nel franchise nonché di Jason Momoa, quest'ultimo villain designato del nuovo film. Nei giorni scorsi Brie Larson ha rivelato il nome del suo personaggio in Fast X.

In Fast and Furious X ci saranno anche Michelle Rodriguez, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Tyrese, Sung Kang, Nathalie Emmanuel e Charlize Theron. A questi si aggiunge poi la star di The Suicide Squad, Daniela Melchior e quella di Guardiani della Galassia, Michael Rooker.

Le riprese di Fast and Furious X si sono svolte in giro per il mondo e per alcune settimane si sono svolte anche nel nostro Belpaese. Per alcuni giorni infatti la troupe dell'amatissimo franchise si è stanziata a Roma mentre per un breve periodo le riprese si sono svolte anche a Torino.

Non pochi ostacoli ha dovuto fin qui superare il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, nonostante non sia ancora arrivato nelle sale. Tra regie lasciate incomplete a causa di forti dissapori sul set e un Dwayne Johnson risentito con Vin Diesel tanto da non ritornare ad indossare i panni di Luke Hobbs negli ultimi due film della saga Fast, sembra non esserci pace per Toretto e la sua famiglia. Ma adesso pare che tutto stia procedendo bene, in attesa dell'uscita del film il 19 maggio 2023.