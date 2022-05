Fast and Furious 10, Jason Momoa a Roma per le riprese: nel video fa gli stunt da solo!

Lo scorso Marzo abbiamo scoperto che Jason Momoa sarà il villain di Fast X, decimo capitolo del celebre franchise di Fast and Furious. Da allora è tanta la curiosità dei fan, che è stata in parte soddisfatta dall'arrivo di un video dal set.

Nella clip in questione vediamo proprio Momoa mentre esegue uno stunt nelle strade di Roma, dove sta girando appunto le sue prime scene. Nelle immagini lo vediamo a bordo di una motocicletta mentre sale su per una scalinata, supportato ovviamente dalle attrezzature del caso. L'attore indossa una canottiera nera con una giacca argento, e sfoggia dei pantaloni da biker. Dopo essere salito di qualche metro a bordo della sua moto, lo vediamo scendere dal mezzo e guadagnare il fondo della scalinata a piedi.

Secondo quanto sappiamo Fast and Furious 10 sarà il film più costoso della saga, e vedrà al timone Louis Leterrier. Questa notizia, ovviamente, alza le aspettative dei fan, che a questo punto desiderano vedere stunt di livello e scene d'azione adrenaliniche nella pellicola in arrivo. Le poche informazioni che abbiamo, fino ad ora, sembrano promettere bene. Tuttavia restiamo in attesa di nuovi video dal set per avere la conferma che questo capitolo sarà all'altezza dei precedenti. Intanto godetevi la clip di Momoa, che troverete in fondo all'articolo!