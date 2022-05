Fast and Furious 10, Jason Moma sempre più pazzo dell'Italia: 'Amo la vostra cultura!'

Jason Momoa è a Roma e tra una rispresa di Fast and Furios 10 e l'altra, l'attore si è concesso un po' di tempo per visitare la Capitale ed altre località del Belpaese di cui sembra di essersi innamorato davvero follemente.

Attraverso alcuni post pubblicati sui social l'ex interprete di Khal Drogo ha fatto sapere ai suoi follower quanta ammirazione prova per l'Italia tutta, sottolineando di essere rimasto estremamente colpito dalla sua cultura e dalla sua incredibile storia.

E dopo aver violato le regole della Cappella Sistina ed essersi scusato più volte sia di persone che a mezzo Instagram, l'attore mostrandosi durante uno dei suoi portentosi allenamenti ha detto: "Lasciatemi esprimere tutta la mia ammirazione per gli Italiani e questo bellissimo Paese. Voglio scusarmi ancora una volta per la mia mancanza di rispetto. Amo la vostra cultura e la vostra storia. Italia ti amo follemente, tutto il mio rispetto".

Jason Momoa che sarà il villain di Fast and Furios 10, ha avuto modo di visitare varie zone salienti della città e si è concesso addirittura qualche ora di relax in spiaggia a Fregene. L'attore ha ringraziato più volte tutte le persone incontrate durante il suo soggiorno, esprimendo loro la sua più profonda gratitudine per il tempo speso.