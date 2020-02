Fast and Furious 10 potrebbe essere diviso in due parti

Fast & Furious 9 non è ancora uscito nelle sale ma Vin Diesel è già proiettato verso il finale della saga, che a quanto pare potrebbe seguire la strada di altri franchise come Harry Potter e Hunger Games: un epilogo diviso in due parti.

In una recente intervista pubblicata sull'ultimo numero di Total Film (via Games Radar), infatti, Diesel ha rivelato che Fast 9 sarà il primo capitolo della "trilogia finale della saga", aggiungendo che il decimo film potrebbe essere diviso tra Parte 1 e Parte 2.

"Ho iniziano a pianificare Fast 10 ancora prima delle riprese di Fast 9, più o meno" ha detto Diesel. "Questo universo è talmente solido e ricco di talento e storia che, in un certo senso, è totalmente aperto ad avere degli spin-off, e penso che ciò sia inevitabile. Universal se lo merita per via di quanto ha investito in questa piccola saga. E per i fan, anche se Fast 10 parte uno e due sarà la conclusione, sarebbe bello portare avanti questo mondo anche per le generazioni convinte."

Il primo spin-off del franchise, l'Hobbs & Shaw con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, ha debuttato l'anno scorso ottenendo un ottimo risultato al box office globale (oltre 760 milioni di dollari), e la Universal ha già in cantiere diversi film ambientati nel mondo di Fast & Furious di cui non sappiamo ancora i dettagli (si parla per esempio di un film sulla Cipher di Charlize Theron).

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un doppio capitolo finale? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo allo spot di Fast & Furious 9 pubblicato in occasione del Super Bowl.